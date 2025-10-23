Μεταξύ των μέτρων εντάσσεται η δράση των στρατιωτικών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων.

Τρία ακόμα σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών προωθεί άμεσα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ σήμερα. Συγκεκριμένα θεσπίζεται το ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που θα ξεκινήσει να καταβάλλει από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ζωοτροφές και τα φερτά υλικά λόγω Daniel. Έτσι οι ενισχύσεις θα φτάσουν ακέραιες στους δικαιούχους παραγωγούς, καθώς θα είναι ακατάσχετες και αφορολόγητες.

Επίσης, όπως προανήγγειλε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, η κυβέρνηση ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που πλήττει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό κινητοποιούνται και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της νόσου. Επιπλέον ενισχύεται το επιχειρησιακό πλαίσιο των Περιφερειών με βάση τις κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα που θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ενίσχυση της διαχείρισης κρίσεων στον τομέα της κτηνιατρικής

Όλοι οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να τηρούν ενιαίες κατευθύνσεις και χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλίζεται άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική δράση σε περιπτώσεις επιδημιολογικών κρίσεων.

Διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Με πρόβλεψη εξαιρετικού χαρακτήρα, δίνεται η δυνατότητα διάθεσης στρατιωτικών κτηνιάτρων (έως τρεις στρατιωτικοί κτηνίατροι ανά Περιφερειακή Ενότητα), για διάστημα έως έξι μηνών, προκειμένου να ενισχυθούν οι περιφερειακές υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή ενισχύει τις τοπικές δομές με εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζοντας ταχύτητα στους ελέγχους και στις υγειονομικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα πρόβλεψης ειδικής αποζημίωσης και αύξησης του αριθμού των στρατιωτικών κτηνιάτρων, εφόσον απαιτηθεί από τις τοπικές συνθήκες και την εξέλιξη της ζωονόσου.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται βάσει των κοινών υπουργικών αποφάσεων 208989/1.8.2025 και 208982/1.8.2025 (αφορούν απώλεια εισοδήματος για ζωοτροφές για τα ζώα που ήταν περιορισμένα λόγω πανώλης και ευλογιάς καιαπομάκρυνση φερτών υλικώνλόγωDaniel και Elias), χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Αυτό σημαίνει ότι: