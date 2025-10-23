Μετά την πολύωρη ταλαιπωρία, το νοσοκομείο δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίωξης του 62χρονου.

Η επιθυμία ενός 62χρονου να μυρίσει λίγο δεντρολίβανο από την αυλή νοσοκομείου τον έβαλε σε περιπέτειες και είχε ως συνέπεια να μείνει για περισσότερες από επτά ώρες σε αστυνομικό τμήμα.

Ο συνταξιούχος συνοδός ασθενούς θέλησε να κόψει ένα κλωνάρι δεντρολίβανου από παρτέρι νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Όμως αντέδρασε η υπάλληλος σεκιούριτι, που τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

«Πήγαμε στην καφετέρια να πάρουμε έναν καφέ, ανεβαίνοντας είδαμε κάτι δενδρύλια και έσπασα ένα κλωναράκι για να το μυρίσω. Ήταν φρεσκοφυτεμένο και ξηλώθηκε όλο. Ήρθε η αστυνομία και μπλέξαμε. Δεν το ήξερα ότι για αυτό μπορεί να πάμε αυτόφωρη διαδικασία, αποτυπώματα, ιστορίες…», δήλωσε στην ΕΡΤ ο 62χρονος.

Μέχρι να τελειώσουν τα διαδικαστικά έμεινε για ώρες στα κρατητήρια, έδωσε αποτυπώματα και φωτογραφήθηκε. Τελικά, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος και η δικογραφία θα μεταβιβαστεί στα δικαστήρια σε μεταγενέστερο χρόνο. Όσο για το νοσοκομείο, ενημέρωσε εκ των υστέρων την αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της δίωξης του συνταξιούχου.