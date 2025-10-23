Ερωτήματα προκύπτουν αναφορικά με τον χρόνο ενημέρωσης της Αστυνομίας για το τραγικό περιστατικό στο Γκάζι. Ο υπουργός Υγείας διαψεύδει την Αστυνομία και η Αστυνομία διαψεύδει τον Αδωνι.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει ότι η Αστυνομία ενημερώθηκε με καθυστέρηση ωρών για τον θάνατο της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από μπαρ στο Γκάζι, αργά το βράδυ του Σαββάτου. «Δεν προκύπτει τηλεφωνική κλήση από οποιονδήποτε στο "100" ούτε επικοινωνία με κάποιο αστυνομικό τμήμα», απαντά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. «Από τον νοσηλευτή βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος», υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» αμέσως μόλις διαπιστώθηκε πως η ανήλικη δεν μπορούσε να επανέλθει, τόνισε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action24.

«Το κορίτσι αυτό μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την τηλεφωνική κλήση μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου πέρασαν 7 λεπτά. Το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό. Είχε πεθάνει. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό, έπεσαν πάνω του όλοι οι γιατροί, με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έχω ελέγξει το βράδυ εγώ ο ίδιος τα βήματα και το πρωτόκολλο, αν κάτι δεν έκανε καλά το νοσοκομείο - έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αστυνομίας, έγινε. Δεν ισχύει αυτό που λέει ότι δεν έγινε, οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες. Εγινε, από το νοσοκομείο».

Ερωτηθείς τι ώρα ενημερώθηκε η Αστυνομία από το νοσοκομείο, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Όταν παρελήφθη το περιστατικό και φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία. Από κει και πέρα, τι ακριβώς συνέβη ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού, δεν μπορώ να σας το πω».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν τα αίτια θανάτου του ανήλικου κοριτσιού και στην περίπτωση που αποδειχθεί η κατανάλωση αλκοόλ, τότε το μπαρ θα αντιμετωπίσει σοβαρές ποινικές κυρώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τις έχει ούτως ή άλλως, άσχετα αν ήταν "μπόμπα" ή όχι», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpfbxw2dhkh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό (το μεσημέρι της Κυριακής) ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, έχοντας στα χέρια του την αναγγελία θανάτου της κόρη του.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, τότε σήμανε συναγερμός στις Αρχές καθώς «ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική αστυνομία λάμβανε ενημέρωση, καθώς κανείς ούτε από τον Ευαγγελισμό δεν είχαν ενημερώσει την Αστυνομία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpft28hle1d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δημογλίδου διαψεύδει Αδωνι

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διέψευσε τον υπουργός Υγείας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «Αρχικά, δεν προκύπτει τηλεφωνική κλήση από οποιονδήποτε, είτε πολίτη είτε γιατρό είτε υπάλληλο του ΕΚΑΒ στο κέντρο της Άμεσης Δράσης. Δεν προκύπτει όμως και επικοινωνία με κάποιο Αστυνομικό Τμήμα, είτε της Ομόνοιας είτε του Συντάγματος».

«Εγώ εδώ δεν είμαι ούτε για να επιβεβαιώσω ούτε για να διαψεύσω οποιονδήποτε αναφέρει ότι έχει επικοινωνήσει με κάποιο ΑΤ. Όντως μπορεί να έχει γίνει επικοινωνία, είναι κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν έχει γίνει στο σταθερό τηλέφωνο. Αν όντως όμως, δεν απαντούσαν οι υπάλληλοι θα μπορούσε να γίνει μια κλήση στο "100», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpia6wssgr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, που δυστυχώς κατέληξε. Η ανήλικη είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης στην περιοχή Γκάζι.

Από τον νοσηλευτή βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι από τον νοσηλευτή βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».