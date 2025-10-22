Πότε «πέφτει» φέτος το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου του πολιούχου και προστάτη της Θεσσαλονίκης, το τελετουργικό και οι λεπτομέρειες.

Το τελευταίο Σαββάτο πριν του Αγίου Δημητρίου η Εκκλησία γιορτάζει το ομώνυμο Ψυχοσάββατο που φέτος «πέφτει» παραμονές της μεγάλης γιορτής της Θεσσαλονίκης ήτοι στις 25 του μήνα καθώς την επόμενη Κυριακή είναι η γιορτή του Μυροβλήτη. Το τελευταίο Ψυχοσάββατο του 2025, μία από τις πιο ιεροπρεπείς ημέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι αφιερωμένο στη μνήμη όλων των κεκοιμημένων.

Τα Ψυχοσάββατα αποτελούν ημέρες προσευχής και μνημόνευσης των ψυχών, όπου οι πιστοί προσφέρουν κόλλυβα, τα οποία ευλογούνται από τον ιερέα, συμβολίζοντας την ελπίδα της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής. Οι πιστοί μπορούν να προσφέρουν κόλλυβα είτε στον Εσπερινό της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, είτε κατά τη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου.

Παράλληλα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου παραμονή του Ψυχοσαββάτου του Αγίου Δημητρίου, οι ιερείς θα βρίσκονται στα Κοιμητήρια για να τελέσουν Τρισάγια υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων.

Τι συμβολίζουν τα κόλλυβα που προσφέρουμε το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου

Στην Ορθοδοξία, τα κόλλυβα αποτελούν ένα από τα αρχαιότερα χριστιανικά έθιμα, με κεντρικό νόημα την Ανάσταση και τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Προσφέρονται στα Μνημόσυνα και στα Ψυχοσάββατα ως ένδειξη πίστης, αγάπης και ελπίδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d9wpggs2ugyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάθε συστατικό τους φέρει έναν ξεχωριστό συμβολισμό:

Σιτάρι: οι ψυχές των κεκοιμημένων· το στοιχείο που «πεθαίνει» για να ξαναγεννηθεί.

Ζάχαρη: η γλυκύτητα του Παραδείσου.

Τριμμένη φρυγανιά & σουσάμι: το χώμα που δέχεται το σώμα.

Σταφίδες: ο Χριστός, η «Άμπελος η αληθινή».

Ρόδι: η λαμπρότητα, η αφθονία και τα ελέη του Παραδείσου.

Αμύγδαλα ή καρύδια: η ευγονία, η συνέχεια της ζωής.

Κουφέτα (λευκά ή ασημένια): τα οστά που μένουν αναλλοίωτα, ενώ το σώμα φθείρεται.

Το κάθε Ψυχοσάββατο, και ιδιαίτερα εκείνο παραμονές του Αγίου Δημητρίου, τα κόλλυβα δεν είναι απλώς μια προσφορά αλλά είναι μια πράξη πίστης, μνήμης και αγάπης προς όλους όσοι έφυγαν από τη ζωή, αλλά μένουν ζωντανοί μέσα στην προσευχή και την καρδιά των πιστών. Η φράση «Αιωνία η μνήμη» αντηχεί σε κάθε ναό, υπενθυμίζοντας πως οι ψυχές δεν ξεχνιούνται, ζουν μέσα στην πίστη και την αγάπη.

Το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δημητρίου είναι μια ακόμη ευκαιρία για να τιμήσουμε με προσευχή όσους αγαπήσαμε και έφυγαν. Το Ψυχοσάββατο παραμονές του Αγίου Δημητρίου υπενθυμίζει ότι η αγάπη ξεπερνά τον θάνατο. Με ευλάβεια, η Εκκλησία ψάλλει το «Αιωνία η μνήμη», καλώντας τους πιστούς να προσευχηθούν για τους κεκοιμημένους, με πίστη στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή.