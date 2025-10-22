Ήδη έχουν θανατωθεί πάνω από 350.000 ζώα από τη νόσο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανακοίνωσε τη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς στα πρόβατα, η οποία θα λειτουργεί στα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην άμεση εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, την παρακολούθηση της νόσου και τη διαχείριση των αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους.

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ενώ συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και ειδικοί του κλάδου, με εκπροσώπηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου. Η Επιτροπή θα εποπτεύει, μεταξύ άλλων, την τήρηση των κανόνων εμβολιασμού, την έγκαιρη υγειονομική ταφή ή καύση νεκρών ζώων, και θα συνεργάζεται στενά με Αστυνομία και εισαγγελικές αρχές για την επιβολή κυρώσεων σε παραβάτες.

Η σύνθεση της επιτροπής

Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει τους εξής επιστήμονες ωστόσο η τελική της σύνθεση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ – καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΗΤΑΣ– καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής ΑΠΘ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ – κτηνίατρος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και Γενική Γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων στον τομέα των Ελεύθερων Επαγγελματιών Κτηνιάτρων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ – καθηγητής Φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των ζώων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗ – Επίκουρη καθηγήτρια κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ – Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ήδη έχουν θανατωθεί πάνω από 350.000 ζώα, ενώ το κράτος διαθέτει κονδύλι 40 εκατ. ευρώ για τις ζημίες, με τις πρώτες αποζημιώσεις να αφορούν ζωοτροφές και περαιτέρω πληρωμές να προγραμματίζονται μετά τους απαραίτητους ελέγχους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddouptk323wh?integrationId=40599y14juihe6ly}