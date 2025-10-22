Δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχουν ήδη θανατωθεί πάνω από 400.000 αιγοπρόβατα, αναπόφευκτα η αγορά οδηγείται σε αυξήσεις των τιμών.

Αναπόφευκτες θεωρούνται οι αυξήσεις στις τιμές γάλακτος, καθώς οι κτηνοτρόφοι μετρούν απώλειες από τη θανάτωση αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς που θερίζει ολόκληρα κοπάδια.

«Θα ανέβουν οι τιμές καθώς υπάρχει έλλειψη παραγωγής από τη θανάτωση των αιγοπροβάτων, λόγω ευλογιάς και πανώλης», τόνισε μιλώντας στο Action24 ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, Στέλιος Βογιατζής.

Οπως είπε ο ίδιος, «πεσμένη είναι και η πανευρωπαϊκή αγορά αγελαδινού γάλακτος - το 90% της κατανάλωσης φρέσκου γάλακτος είναι αγελαδινό. Συνεπώς, παρατηρείται μία πτώση της παραγωγής γύρω στο 25-30%. Αυτό οφείλεται στην "πράσινη συμφωνία" που έχει κάνει η ΕΕ, η οποία είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και στην ουσία δεν μας αφήνει να παράγουμε αυτό που πρέπει για να ταΐσουμε τις χώρες της ΕΕ».

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχουν ήδη θανατωθεί πάνω από 400.000 αιγοπρόβατα, αναπόφευκτα η αγορά οδηγείται σε ανατιμήσεις.

«Εχουν θανατωθεί παραγωγικά ζώα. Ενα 15% των παραγωγικών ζώων έχουν "φύγει" από την αγορά», τόνισε ο Σ. Βογιατζής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddomhmc3j5gp?integrationId=40599y14juihe6ly}