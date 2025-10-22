Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με τον καιρό σήμερα να είναι σχετικά αίθριος στην Αττική, ενώ αύριο θα υπάρχει πιθανότητα βροχής. Την Παρασκευή οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν κατά πολύ και η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα, ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει σταδιακά στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Έχουμε βροχοπτώσεις στο Ιόνιο Πέλαγος, στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν προς τα ανατολικά αλλά και τα νότια τμήματα.

Αύριο τις πρωινές ώρες αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα έχει απασχολήσει τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με το windy, αύριο Πέμπτη, από το απόγευμα αναμένονται βροχές, ενδεχομένως και καταιγίδες σε περιοχές Μαραθώνας, Καπανδρίτι, Ραφήνα, Παιανία, Παλλήνη, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Θρακομακεδώνες, Αχαρνές, Νέα Μάκρη, Γραμματικό, Αυλώνας.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αύριο το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι, ενώ αυτά θα σταματήσουν μέχρι τις 6 το απόγευμα. Από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος στην Αθήνα, χωρίς φαινόμενα ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ραγδαία και να φτάσει την Δευτέρα έως και τους 26 βαθμούς θερμοκρασία.