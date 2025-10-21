Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.080.000 ευρώ μετά από το τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.
Στην 42η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 23088, σειρά η 7η και στοιχείο το Β.
Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.100.000 ευρώ περίπου.
Ο αριθμός 62985 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.
Επίσης την Παρασκευή 24/10 θα διενεργηθεί η 4η έκτακτη κλήρωση για φέτος εν όψει της 28ης Οκτωβρίου.
{https://www.youtube.com/watch?v=yNA6kBH5-M0}