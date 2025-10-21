Οληρώθηκε η 42η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.080.000 ευρώ μετά από το τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 42η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 23088, σειρά η 7η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.100.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 62985 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Επίσης την Παρασκευή 24/10 θα διενεργηθεί η 4η έκτακτη κλήρωση για φέτος εν όψει της 28ης Οκτωβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=yNA6kBH5-M0}