Το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης δεν υποκαθιστά τον πνευματικό ιερέα, αλλά λειτουργεί ως βοηθός στον στοχασμό, στη μάθηση και στην αναζήτηση του θελήματος του Θεού.

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος εγκαινιάζει ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με την ονομασία «ΛΟΓΟΣ – LOGOS». Στόχος του εργαλείου είναι να παρέχει έγκυρη γνώση και καθοδήγηση σε θέματα πίστης, θεολογίας και εκκλησιαστικής ζωής, συνδέοντας την ορθόδοξη παράδοση με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Το «ΛΟΓΟΣ – LOGOS» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο ΤΠΕ ΗΡΩΝ και υπό την ακαδημαϊκή επίβλεψη του Αθανάσιου Δαβαλά, με στόχο να προσφέρει σαφή και υπεύθυνη πληροφόρηση στους πιστούς, χωρίς να υποκαθιστά τις αποφάσεις της Εκκλησίας ή τη λειτουργία του πνευματικού ιερέα.

Ο αλγόριθμος αυτός έχει σχεδιασθεί, ώστε να αναγνωρίζει, να επεξεργάζεται και να αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο της ορθόδοξης εκκλησιαστικής σκέψης, προσφέροντας στον χρήστη μία αυθεντική και υπεύθυνη εμπειρία πνευματικής πληροφόρησης. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δυνατότητα της τεχνολογίας να υποστηρίζει την πνευματική καλλιέργεια και τη σύνδεση των ανθρώπων με τη ζώσα Εκκλησία, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία μάθησης και πνευματικής καθοδήγησης.

Το «ΛΟΓΟΣ – LOGOS» είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας https://tinyurl.com/logos-ai

{https://www.youtube.com/watch?v=UVi0y3cEUm8}