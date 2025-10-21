Περίπου τρεις στους δέκα εργαζομένους δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους.

Η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το άγχος κυριαρχεί στην καθημερινότητα των εργαζομένων, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Focus Bari για λογαριασμό της EDENRED, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ). Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν από τη CEO της EDENRED, Μαρία Βερούχη, στο πλαίσιο του 3rd HR Summit @ Grecotel La Riviera, που διοργάνωσε η Boussias events.

Περίπου τρεις στους δέκα εργαζομένους δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, ενώ μόλις δύο στους δέκα εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 45%, τηρεί ουδέτερη στάση, γεγονός που δείχνει μια αγορά εργασίας «σε αναμονή», όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται παγιδευμένοι ανάμεσα στη στασιμότητα και την ανάγκη για αλλαγή. Η ικανοποίηση είναι χαμηλότερη στους κλάδους του λιανεμπορίου, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και μεταξύ όσων εργάζονται με φυσική παρουσία.

Οι πέντε βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την εργασιακή ικανοποίηση είναι οι αποδοχές, οι ευκαιρίες εξέλιξης, το εργασιακό κλίμα, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το πακέτο παροχών. Παράλληλα, ένας στους δύο εργαζόμενους δηλώνει ότι η προσπάθειά του δεν αναγνωρίζεται, ενώ τέσσερις στους δέκα ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοκρατία στις διαδικασίες αξιολόγησης και ανταμοιβής.

Το εργασιακό άγχος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τρεις στους τέσσερις να δηλώνουν ότι βιώνουν έντονη πίεση στον χώρο εργασίας. Οι ομάδες με τα υψηλότερα ποσοστά άγχους είναι οι μάνατζερς, τα στελέχη marketing και πωλήσεων και οι γυναίκες. Οι κύριες αιτίες περιλαμβάνουν τον φόρτο εργασίας, τα ασφυκτικά deadlines, την έλλειψη προσωπικού, το τοξικό περιβάλλον, την ανεπαρκή επικοινωνία και τις συνεχείς αλλαγές προτεραιοτήτων. Το άγχος, ωστόσο, φαίνεται να μειώνεται με την ηλικία, καθώς οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι υιοθετούν μια πιο «φιλοσοφημένη» στάση απέναντι στις πιέσεις.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η έρευνα αποκαλύπτει πως ένας στους δύο διαθέτει προσωποποιημένο πλάνο ανάπτυξης, ενώ το υπόλοιπο 50% θεωρεί ότι οι εκπαιδεύσεις που παρέχονται δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Όσον αφορά στην κινητικότητα, ένας στους τρεις δηλώνει πρόθεση να αλλάξει εργοδότη μέσα στους επόμενους 12 μήνες, κυρίως λόγω χαμηλών αποδοχών, περιορισμένων προοπτικών εξέλιξης, παροχών και εργασιακού κλίματος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι το 30% των εργαζομένων δηλώνει πρόθυμο να εργαστεί για εταιρείες του εξωτερικού χωρίς να μετακινηθεί από την Ελλάδα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τηλεργασίας.

Από την πλευρά των εργοδοτών, δύο στις τρεις εταιρείες εξακολουθούν να αναφέρουν δυσκολία στην πρόσληψη ταλέντων, αν και το ποσοστό μειώθηκε σε σχέση με το 2024 (από 75% σε 66%). Παράλληλα, μία στις δύο επιχειρήσεις αντιμετωπίζει πρόβλημα διατήρησης ταλέντων, λόγω περιορισμένων προοπτικών εξέλιξης και ανταγωνιστικών παροχών.

Σε οικονομικό επίπεδο, η πίεση παραμένει έντονη: τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους δηλώνουν ότι ο μισθός τους εξαντλείται πριν το τέλος του μήνα, ενώ άλλο ένα 40% επιβιώνει οριακά. Ωστόσο, έξι στις δέκα επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις μισθών το 2026, με το 24% να προχωρά σε οριζόντιες αυξήσεις και το 40% σε στοχευμένες. Επιπλέον, μία στις δύο εταιρείες σχεδιάζει να ενισχύσει το προσωπικό της την επόμενη χρονιά.

Η ελληνική αγορά εργασίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, αλλά ταυτόχρονα και ψυχολογικής κόπωσης. Οι εργαζόμενοι αναζητούν ασφάλεια, ισορροπία και αναγνώριση, ενώ οι εργοδότες καλούνται να απαντήσουν στις προκλήσεις προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντου σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να πιέζεται από την ακρίβεια και τις οικονομικές αβεβαιότητες.