Στα «σκαριά» είναι νέο επίδομα ενοικίου 200 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους. Τι είπε προ ημερών η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Νέο επίδομα ενοικίου επεξεργάζεται η κυβέρνηση σε δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης, κυρίως για αυτούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Την επαναφορά του μέτρου ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι η καταβολή του επιδόματος εξαρτάται από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να εντάξει το επίδομα στο Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο, κάτι που απαιτεί την επίσημη συγκατάθεση των Βρυξελλών. «Είναι ένα θέμα που πρέπει να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπουργείο προσπαθεί να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους να εντάξουν το επίδομα στο Κλιματικό Ταμείο», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ποιοι θα λάβουν τα 200 ευρώ

Μόλις εξασφαλιστεί η έγκριση, το επίδομα των 200 ευρώ θα καταβάλλεται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή τη βαθμίδα τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Εκπαιδευτικοί

Στρατιωτικοί και ένστολοι (π.χ. Λιμενικοί, Αστυνομικοί)

Διοικητικοί υπάλληλοι

Υγειονομικό προσωπικό

Στόχος του μέτρου είναι η οικονομική στήριξη όσων μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης και ενισχύοντας τη στελέχωση των υπηρεσιών σε αυτές τις περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddinr39pmc01?integrationId=40599y14juihe6ly}