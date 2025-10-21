Ο Κυριακός Πιερρακάκης εξήγγειλε τη Δευτέρα πληρωμές ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρών το επόμενο οκτάμηνο.

Η επιστροφή ενοικίου απέκτησε και επίσημα ημερομηνία πληρωμής δια στόματος Κυριάκου Πιερρακάκη.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, τα λεφτά θα καταβληθούν στις 30 Νοεμβρίου, «με το 80% των ενοικιαστών να λαμβάνουν την ενίσχυση».

Αξίζει να σημειωθεί πως επειδή η ημερομηνία αυτή πέφτει Κυριακή, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει συνήθως με επιδόματα και συντάξεις.

«30 Νοεμβρίου ξεκινάμε με επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών», υποστήριξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που ανακοίνωσε ακόμη πως τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθούν και τα 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους.

«Συνολικά το επόμενο οκτάμηνο θα δοθούν 2,5 δισ. ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε φοροαπαλλαγές που θα τις δουν ως αυξήσεις στον μισθό τους στο Δημόσιο», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι οι αυξήσεις «θα είναι σημαντικές για να πάρει ανάσα το νοικοκυριό. Είναι οι ρεαλιστικές και το μάξιμουμ», εξήγησε.

Τα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι ενοικιαστές που δηλώνουν τη μίσθωση στην Εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμους το όριο είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Για ζευγάρια, το όριο φτάνει τα 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 31.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Προσοχή! Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα μείνουν εκτός επιδότησης για τρία χρόνια.