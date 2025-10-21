Πρόκειται για έναν νεαρό Έλληνα, ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε το θύμα στην κοιλιά έπειτα από έντονο καβγά, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Η υπόθεση είχε κινητοποιήσει από την πρώτη στιγμή τις αστυνομικές αρχές, με τον ύποπτο να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση και τον εντοπισμό του να θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν νεαρό Έλληνα, ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αρχές για τη δράση του και εργαζόταν ως άτομο «προστασίας» σε καταστήματα της ίδιας περιοχής.

Οι αρχές είχαν καταλήξει στα ίχνη του από τις πρώτες ώρες της έρευνας, αξιοποιώντας τόσο μαρτυρίες όσο και υλικό από κάμερες ασφαλείας κοντά στο σημείο της συμπλοκής. Ο νεαρός προσήλθε τελικά αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, βάζοντας τέλος στην καταδίωξη που είχε ξεκινήσει από το βράδυ του εγκλήματος.

Οι έρευνες των αστυνομικών αποκάλυψαν πως η δολοφονική επίθεση δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα προηγούμενης αντιπαράθεσης. Περίπου δύο εβδομάδες πριν το συμβάν, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε δεχθεί ξυλοδαρμό από τον 37χρονο και άλλα άτομα, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, αποτέλεσε το κίνητρο για την εκδίκηση.

Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής, ο νεαρός φαίνεται πως περίμενε το θύμα έξω από το μαγαζί, σχεδιάζοντας την επίθεση που οδήγησε στον θάνατό του.