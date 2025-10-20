Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας επί της οδού Μπακνανά 24, στον Νέο Κόσμο.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 29χρονος τραυμάτισε με κοπίδι τρία άτομο χωρίς προφανή σοβαρό λόγο.

Όλα έγιναν επί της οδού Μπακνανά 24, στον Νέο Κόσμο, όταν ένα φορτηγάκι το οποίο οδηγούσε ένας 52χρονος προσέκρουσε σε ένα άλλο σταθμευμένο φορτηγάκι. Στο πρώτο, μαζί με τον 52χρονο οδηγό επέβαινε και ένας 63χρονος.

Στο σταθμευμένο φορτηγάκι ήταν ένας 29χρονος και ο 60χρνος πατέρας του. Μετά την πρόσκρουση, ο =29χρονος βγήκε έξω από το φορτηγάκι, ακολούθησε συμπλοκή με τον 52χρονο και το 63χρονο και στη συνέχεια ο νεαρός τράβηξε ένα κοπίδι και τραυμάτισε στα πρόσωπά τους και τους δύο αλλά και ένα ακόμα 56χρονο, που ενεπλάκη και αυτός στο επεισόδιο.

Τα τρία άτομα, που τραυματίστηκαν ελαφρά μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ οι υπόλοιποι συνελήφθησαν, από τους αστυνομικούς που έσπευσαν για το περιστατικό. Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Ακροπόλεως.