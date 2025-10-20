Σε άλλα τρία άτομα επικεντρώνονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μετά την προφυλάκιση των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για την υπόθεση και οι αρχές επικεντρώνονται σε τρία άτομα.

Την ίδια ώρα, στο φως ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση του ενός 22χρονου σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ- ένα από τα δύο θύματα- τον Σεπτέμβριο.

Ο 22χρονος είχε στήσει καρτέρι στον 68χρονο και όταν έφτασε εκεί προσπάθησε να τον ληστέψει και τον πυροβόλησε με αεροβόλο, όπως φαίνεται στο βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Ο 68χρονος προσπαθούσε να απομακρυνθεί και να αποκρούσει την επίθεση, αλλά ο 22χρονος τον καταδίωκε, μέχρι τελικά ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ να καταφέρει να ξεφύγει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnb8ausz77l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα τρία άτομα που είναι το επίκεντρο των ερευνών

Οι έρευνες των αρχών για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη επικεντρώνονται σε άλλα τρία πρόσωπα, πέρα από τους δύο 22χρονους οι οποίοι προφυλακίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι αρχές εστιάζουν στον ηθικό αυτουργό, στον άνθρωπο που οργάνωσε τη δολοφονική επίθεση- βρήκε το σκούτερ, το όπλο, τα τηλέφωνα και τα έδωσε στους 22χρονος- και το τρίτο άτομο φέρεται να είναι γυναίκα. Εκτιμάται ότι είναι το άτομο που ανέλαβε να μεταφέρει και να κρύψει τον ένα 22χρονο και την επόμενη ημέρα να τον πάει στα ΚΤΕΛ Μεσσηνίας. Οι αρχές θεωρούν ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του 22χρονου πως κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα.

Μετά την άρση απορρήτου για επτά κινητά τηλέφωνα, θα μπει στο μικροσκόπιο η επικοινωνία μεταξύ των πέντε προσώπων. Επίσης, εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega είναι θέμα ημερών να βγουν νέα εντάλματα σύλληψης για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Τι είπαν στις απολογίες τους οι δύο 22χρονοι

Σχεδόν 16 ώρες κράτησε η διαδικασία της απολογίας των 22χρονων, που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας και αμφότεροι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Απολογούμενοι, ο ένας έριχνε στον άλλον την ευθύνη για το ποιος πυροβόλησε.

Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός υπογράμμισε πως δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του. «Εγώ τον περίμενα απ’ έξω, μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ@@@κια. Μου είπε ότι πήγαν να του επιτεθούν και πυροβόλησε στον αέρα και μάλλον τους τραυμάτισε. Ανεβήκαμε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ», είπε στην απολογία του, σύμφωνα με το Mega.

«Δεν ήξερα ότι είχε πάνω του όπλο, αλλιώς δεν θα έδινα το όνομά μου στο ξενοδοχείο όπου μείναμε στην Καλαμάτα. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε και του είπα να πάμε στην αστυνομία, γιατί έβλεπα στις τηλεοράσεις τι γινόταν και του είπα να πάμε να τα πούμε όλα γιατί δεν αντέχω άλλο», ανέφερε ακόμα.

Ο έτερος 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, επίσης επέμεινε ότι ήταν συνεργός και πως κολύμπησε έως την Καλαμάτα.

«Μαζί μας είχαμε μια θήκη κιθάρας, στην οποία είχα τοποθετήσει ένα περίστροφο ασημί και μια ξανθιά περούκα. Όταν φτάσαμε, ο συγκατηγορούμενός μου φόρεσε την ξανθιά περούκα και μπήκε στο κάμπινγκ, ενώ εγώ το περίμενα στη μοτοσικλέτα στην είσοδο.Λίγο αργότερα άκουσα 5-6 πυροβολισμούς και ένα άτομο να ζητάει βοήθεια. Μετά, ο φίλος μου επέστρεψε λέγοντάς μου “κάτσε πίσω, οδηγάω εγώ”», είπε στον απολογία του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnb8ww081z5?integrationId=40599y14juihe6ly}