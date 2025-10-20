Ξέσπασε ένταση ανάμεσα στον επιβάτη και τον οδηγό, με αποτέλεσμα το όχημα να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στη Δραπετσώνα όταν τρόλεϊ έπεσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης έπειτα από καβγά που ξέσπασε ανάμεσα σε επιβάτη και τον οδηγό του οχήματος.

Βίντεο από το περιστατικό δημοσιοποίησε η ΕΡΤ. Ενώ το τρόλεϊ βρισκόταν εν κινήσει, ξέσπασε ένταση ανάμεσα στον επιβάτη και τον οδηγό, με αποτέλεσμα το όχημα να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση. Περαστικοί σταμάτησαν προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ. Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε στο ΕΡΤnews: «Όταν έφτασα εκεί είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει όμως αυτός δεν άνοιγε», είπε σημειώνοντας ότι ο συρμός «είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddn05daponbl?integrationId=40599y14juihe6ly}