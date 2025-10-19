Νέες αποκαλύψεις για τη στυγερή δολοφονία - Τι θα πουν οι 22χρονοι στην απολογία τους.

Νέα κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο «φως» γύρω από την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, όπου έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο επιστάτης του.

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, στα ρούχα του 22χρονου φερόμενου εκτελεστή δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας.

Αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σημαίνει πως είτε ο 22χρονος δεν είναι εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη, σκοτώνοντας τα δύο θύματα, είτε πως πυροβόλησε και στη συνέχεια έπλυνε με σχολαστικότητα τα ρούχα, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος.

Οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο, που αναμένεται να συμπληρώσει τα αποτελέσματα που θα προκύψουν και από την άρση των τηλεφωνικών συνομιλιών των δύο κατηγορουμένων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, την επομένη του στυγερού εγκλήματος φέρονται να είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο «στόχαστρο» η διαδρομή του φερόμενου ως συνεργού

Όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδρομή που ακολούθησε ο φερόμενος ως συνεργός δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, αφού ο ίδιος δεν αποκαλύπτει πώς βρέθηκε στην Καλαμάτα.

Μόλις αυτό διαλευκανθεί, οι Αρχές θα καταφέρουν να λύσουν ένα μεγάλο μέρος της στυγερής δολοφονίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddmc1pkim80h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι θα υποστηρίξουν στην απολογία τους

Στο μεταξύ οι δύο εμπλεκόμενοι στο στυγερό έγκλημα εξακολουθούν να κατηγορούν ο ένας τον άλλο, τη στιγμή που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει, ποιος τελικά πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε τον 68χρονο και τον επιστάτη του.

Ο φερόμενος δολοφόνος, που αναγνωρίστηκε από τον ανιψιό του θύματος και αυτόπτη μάρτυρα του φονικού ως ο φυσικός αυτουργός, επιμένει να αρνείται ότι ήταν εκείνος που άνοιξε πυρ μέσα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Την ίδια ώρα, ο 22χρονος συνεργός που παραδόθηκε στις αρχές, υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πυροβόλησε και ότι απλώς μετέφερε τον φερόμενο δράστη στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ.

Μάλιστα, ο ίδιος επιμένει στο σενάριο διαφυγής του, ενώ όπως έγινε γνωστό, θα ισχυριστεί πως βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, γεγονός που τον έκανε να μην μπορεί να κρίνει τι είναι σωστό και τι λάθος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddmbv7djsf6x?integrationId=40599y14juihe6ly}