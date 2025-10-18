Μητέρα και παιδί εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό τους.

Διασωληνωμένο είναι το 13χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στο 1ο χλμ ΠαΓΝΗ- Βούτες, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, το μικρό παιδί βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που οδηγούσε η μητέρα του, όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Το παιδί, αν και φορούσε ζώνη ασφαλείας, φαίνεται πως χτύπησε το κεφάλι του στην πόρτα του αυτοκινήτου με πολλή δύναμη.

Η μητέρα είναι σε καλή κατάσταση και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπως και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος ενώ για το αγόρι οι θεράποντες ιατροί θα αποφασίσουν εάν θα μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ.

