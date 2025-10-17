Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη σε κιβώτια με μπανάνες.

Πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης, που βρέθηκαν μέσα σε κιβώτια με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά, κατάσχεσαν οι Αρχές.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ναρκωτικών της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε., εντόπισαν 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 38 κιλά και 200 γραμ., οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί μέσα σε κιβώτιο, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Το κιβώτιο, που είχε έρθει με πλοίο από χώρα του εξωτερικού και προορισμό είχε το λιμάνι του Πειραιά, ήταν φορτωμένο με 1.080 χαρτοκιβώτια με μπανάνες.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε, εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ.

