Ο άτυχος 44χρονος «βούτηξε» στο κενό μετά από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε, λένε οι μάρτυρες.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και τα νέα στοιχεία από την «βουτιά θανάτου» 44χρονου που έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα στους Αμπελοκήπους και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του πρόκειται να γεννήσει από μέρα σε μέρα, ενώ οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία παραμένουν άγνωστοι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:30, όταν ο 44χρονος καθόταν σε καφέ του 24ου ορόφου. Μετά από ένα τηλεφώνημα, σηκώθηκε, ανέβηκε στο τραπέζι και, περνώντας μέσα από την τζαμαρία, έπεσε στο κενό. Η πτώση προκάλεσε έντονο θόρυβο, με πολλούς να πιστεύουν αρχικά ότι επρόκειτο για έκρηξη ή πυροβολισμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι δυστυχώς απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται στο ίδιο σημείο του Πύργου Απόλλων, στο εστιατόριο Deos, και η αστυνομία συλλέγει στοιχεία για να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα.

Εικόνες από το σημείο