Σοκαριστικές είναι ειδήσεις που έρχονται από το πολύνεκρο τροχαίο στις Αφίδνες όπου μετά από μετωπική σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 3.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τρεις ακόμη, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Η σύγκρουση συνέβη λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Τροχαίας, ένα μπλε Ι.Χ., στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, εξετράπη της πορείας του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο — πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα ακόμη άτομο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας τον άμεσο θάνατο τριών επιβατών, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν — δύο σοβαρά. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, που καθίσματα εκτινάχθηκαν σε απόσταση έως και 20 μέτρων από το σημείο του δυστυχήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkbt809ijl5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με δεκαπέντε πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για αρκετή ώρα στον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού διακόπηκε προσωρινά, καθώς το οδόστρωμα είχε καλυφθεί με συντρίμμια από τα δύο οχήματα.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλες τις πιθανές εκδοχές.