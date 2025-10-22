Πλέον η Athena Card γίνεται άυλη και θα μπορούν όσοι το επιθυμούν να τη φορτίζουν μέσω κινητού.

Μέσω μιας νέας εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, οι κάτοχοι της επερχόμενης άυλης κάρτας του ΟΑΣΑ θα μπορούν να τη φορτίζουν και να την επικυρώνουν εύκολα, όποτε το επιθυμούν.

Ο ΟΑΣΑ σχεδιάζει να παρουσιάσει σύντομα την ΑΤΗ.ΕΝΑcard σε ψηφιακή μορφή, φέρνοντας τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην εποχή του smartphone. Η νέα κάρτα αναμένεται να παρουσιαστεί εντός του μήνα και θα επιτρέπει στους επιβάτες να πραγματοποιούν όλες τις συναλλαγές τους μέσω εφαρμογής.

Η φυσική ΑΤΗ.ΕΝΑcard, που τέθηκε σε λειτουργία το 2017, έδωσε τη δυνατότητα στους επιβάτες να αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας, πολλαπλών διαδρομών ή μειωμένου κομίστρου για ανέργους, φοιτητές και ηλικιωμένους. Όλες αυτές οι λειτουργίες θα μεταφερθούν πλέον στο κινητό τηλέφωνο, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ ανακοίνωσε την επικείμενη εφαρμογή του Account Based Ticketing, ενός νέου συστήματος πληρωμών που θα ενοποιεί το εισιτήριο των ΜΜΜ με άλλες μορφές μετακίνησης, όπως ταξί ή ποδήλατα. Έτσι, οι επιβάτες θα μπορούν να πληρώνουν ενιαία μέσω δύο εφαρμογών – της άυλης κάρτας του ΟΑΣΑ και, για παράδειγμα, μιας εφαρμογής ταξί.

Μέσα από την εφαρμογή της άυλης κάρτας, ο επιβάτης θα έχει τη δυνατότητα να «κατεβάζει» την κάρτα, να δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό και να διαχειρίζεται τα προϊόντα κομίστρου του. Ο στόχος είναι να καθιερωθεί η χρέωση μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, ώστε να πληρώνεται το ακριβές αντίτιμο, αντί της προπληρωμής που ισχύει σήμερα.

Το νέο σύστημα θα βασίζεται στο μοντέλο των ανέπαφων συναλλαγών, εξυπηρετώντας κυρίως τους συχνούς χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως όσους διαθέτουν μηνιαίες, ετήσιες ή φοιτητικές κάρτες.

Επιπλέον, οι επιβάτες θα μπορούν να αγοράζουν πολλαπλά προϊόντα κομίστρου και να καθορίζουν τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται. Θα προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ανώνυμης χρήσης της κάρτας, χωρίς ωστόσο πρόσβαση σε εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες που θα προσφέρει μελλοντικά ο ΟΑΣΑ.