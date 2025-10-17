Τη λύση στο μυστήριο της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα προσπαθεί να λύσει η ΕΛ.ΑΣ. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα ρίξει φως στην υπόθεση.

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση βρίσκονται οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη και του επιστάτη σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Τα κινητά τηλέφωνα των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί, αλλά και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το έγκλημα, αναμένεται να ρίξουν φως στον ρόλο καθενός. Την ίδια ώρα, δύο ακόμη πρόσωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς φέρονται να σχετίζονται με την αλυσίδα επικοινωνίας που προηγήθηκε της διπλής δολοφονίας.

Οι κατηγορούμενοι, που έχουν ήδη λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή, δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Ο ένας από τους δύο φέρεται ως εκτελεστής και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο δεύτερος, που φέρεται ως συνεργός, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ηθική αυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο φίλοι από την Καλλιθέα είχαν μεταβεί στη Φοινικούντα με σκούτερ, λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που προηγήθηκαν του φονικού, φέρονται να οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε βίντεο–ντοκουμέντο, ο φερόμενος ως δράστης εμφανίζεται να επιστρέφει μόνος του στο σπίτι του στην Καλλιθέα, κρατώντας ένα κράνος, λίγες ώρες μετά το έγκλημα.

Η σύλληψή του έγινε έξω από το σπίτι του, ενώ κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν το κράνος και τα ρούχα που φορούσε τη νύχτα της δολοφονίας. Το όπλο του εγκλήματος και η μοτοσικλέτα διαφυγής δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Οι έρευνες και το κίνητρο

Η Αστυνομία αποκλείει προς το παρόν το ενδεχόμενο τα κίνητρα να σχετίζονται με κληρονομικές διαφορές του 68χρονου θύματος.

«Περιμένουμε απαντήσεις από τις προανακριτικές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη — όπως η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου. «Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή και άλλων ατόμων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το πιθανό κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με απόπειρα εκβίασης και απόσπαση χρημάτων, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkcaa1icckp?integrationId=40599y14juihe6ly}