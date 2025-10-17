Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες να πέφτουν αυτή τη στιγμή κυρίως στα δυτικά.

Κακοκαιρία λίγων ωρών είναι σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Ο καιρός θα δώσει σημαντικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα Επτάνησα αλλά και περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Θοδωρής Κολυδάς από το Star, Γιώργος Τσατραφύλλιας από τον Alpha αλλά και windy «συμφωνούν» σε δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Παράλληλα, καταιγίδες θα πέσουν και σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, ισχυρές καταιγίδες θα πέφτουν τις επόμενες ώρες σε Κέρκυρα αλλά και τα νότια τμήματα του Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες στα Βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Παξοί και Ηπειρος) καθώς και αύριο μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι της Κυριακής έρχεται νέο χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης που θα προκαλέσει φαινόμενα και στην ανατολική χώρα.

Σε ότι αφορά την Αττική ο μετεωρολόγος του Star και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ λέει ότι παρότι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Για μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24ώρο, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε : Κέρκυρα -Παξούς-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Θεσπρωτία-Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Παράλληλα στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες. (Νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h).

Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση του Τσατραφύλλια είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Αρκετό νερό σε λίγο χρόνο, όπως λέει, φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.

