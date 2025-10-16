Οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ είναι μεγάλες, αναφέρει το ΠΑΜΕ.

Την παράνομη προσωρινή κράτηση αντιπροσωπείας του στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ από δυνάμεις του Ισραήλ καταγγέλλει το ΠΑΜΕ.

Το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του καταγγέλλει «την απαράδεκτη και παράνομη προσωρινή κράτηση της αντιπροσωπείας από δυνάμεις ασφαλείας του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, για πάνω από δυο ώρες. Οι δυνάμεις ασφαλείας όχι μόνο προσήγαγαν τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και τον συνάδελφο δημοσιογράφο που τους συνόδευε, αλλά έκαναν έλεγχο στα κινητά και στις αποσκευές τους ενώ προσπαθούσαν να μάθουν το λόγο και λεπτομέρειες του ταξιδιού τους. Ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες τους τα στελέχη του ΠΑΜΕ αφέθηκαν ελεύθεροι και συνεχίζουν το ταξίδι τους για την επιστροφή στη χώρα μας».

Το ΠΑΜΕ χαρακτηρίζει μεγάλες τις «ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ. Όλα αυτά συμβαίνουν την ημέρα που η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά την εγκληματική δράση του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης και το σχέδιο της "ειρήνης" με το πιστόλι στον κρόταφο».

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας πως «Το ΠΑΜΕ και το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό δεν τρομοκρατούνται. Η αλληλεγγύη του λαού μας μεταφέρθηκε όλες αυτές τις ημέρες από την αντιπροσωπεία μας στις συναντήσεις με τις δεκάδες σωματεία και φορείς των Παλαιστινίων. Ο αγώνας και η αλληλεγγύη των εργαζομένων της χώρας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, μέχρι τον τερματισμό της κατοχής και την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων παλαιστινίων που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ, μέχρι της αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ».