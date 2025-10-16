«Μπλόκο» στις διαδικτυακές ομάδες που ενημερώνουν για τα μπλόκα της Τροχαίας και της ΕΛΑΣ, επιχειρούν να βάλουν οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Η αρχή έγινε με τη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 29 και 55 ετών που φέρονται ως διαχειριστές σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων με χιλιάδες μέλη, στις οποίες παρέχεται ενημέρωση για τα ακριβή σημεία στα οποία διενεργούνται αστυνομικοί έλεγχοι με σκοπό την αποφυγή τους.

Οι δύο συλλήψεις έγιναν την Τρίτη στην Αθήνα και ήδη η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο συλληφθέντων ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για:

διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και

επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο, φέρονται πως λειτουργούσαν τις διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες που αριθμούν πάνω από 173.000 μέλη, σε συστηματική βάση, επί 24ωρου, πληροφορώντας ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια ελέγχων της Τροχαίας και της ΕΛΑΣ καθώς και για την τυχόν παρουσία ανδρών της ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ κλπ

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις τέτοιες διαδικτυακές κοινότητες με περισσότερα από 201.000 μέλη λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα καθώς θεωρείται ότι με την παροχή μαζικής πληροφόρησης ακυρώνονται στην πράξη οι αστυνομικοί έλεγχοι.

Για το λόγο αυτό, μελετάται το ενδεχόμενο να αντιμετωπίζονται ποινικά, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, με αυστηρότερο τρόπο εφόσον κρίνεται ότι παρακωλύουν την έρευνα των αστυνομικών οργάνων.