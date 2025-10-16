Παράλληλα, θα εξεταστούν πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανακούφιση των νοικοκυριών.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), στο πλαίσιο του Info Fest της ΓΣΕΕ, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια;», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στη 13:00, στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη μιας πολυφωνικής και τεκμηριωμένης συζήτησης για την ανάδειξη των πραγματικών αιτιών του φαινομένου της ακρίβειας, της αλυσίδας ευθύνης στην αγορά, καθώς και των επιπτώσεων στην καθημερινότητα των πολιτών και στην πρόσβαση των ευάλωτων νοικοκυριών σε ποιοτική και υγιεινή διατροφή.

Παράλληλα, θα εξεταστούν πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανακούφιση των νοικοκυριών από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής.

Στην ημερίδα θα τεθούν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τη διαμόρφωση των τιμών από την παραγωγή έως την κατανάλωση, τις στρεβλώσεις στην αγορά τροφίμων και πρώτων υλών, τις επιπτώσεις της κερδοσκοπίας και του ενεργειακού κόστους καθώς και θα συζητηθούν προτάσεις για διαφάνεια, δίκαιη τιμολόγηση και προστασία των καταναλωτών.

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

12:30–13:00 Προσέλευση

13:00–13:15 Απόστολος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος, Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ)

13:15–13:30 Μόσχος Δημήτρης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ),

13:30–13:45 Θωμάς Μάνος, Γραμματέας, Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων

13:45–14:00 Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθηγητής ΓΠΑ, Διευθυντής Εργαστηρίου Οργανωσιακής Καινοτομίας και Συστημάτων Διοίκησης

14:00–14:30 Συζήτηση, Διάλογος, Εξαγωγή Συμπερασμάτων

Ημερομηνία: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 13:00

Χώρος: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Info Fest της ΓΣΕΕ πατήστε εδώ

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από το κανάλι της ΕΕΚΕ & της ΓΣΕΕ στο Youtube και τις σελίδες τους στα Social Media.