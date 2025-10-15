Διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ στον ανήλικο, που διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ένας 14χρονος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του σε παραλία του Ηρακλείου, όταν λιποθύμησε ενώ κολυμπούσε.

Λίγο πριν από τις 14:00, ο ανήλικος από τη Γερμανία έχασε τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην παραλία Κοκκίνη Χάνι.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και διασώστες μαζί με γιατρό έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στο παιδί. Αφού το επανέφεραν, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, το αγόρι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η ζωή του 14χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας ekriti.