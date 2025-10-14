Σύμφωνα με δύο αστυνομικούς του Εσωτερικών Υποθέσεων αφορμή για τη διερεύνηση της υπόθεσης στάθηκε ένα email από ανώνυμο αποστολέα που μιλούσε για παράνομες δραστηριότητες στις φυλακές του Σταυρακίου Ιωαννίνων.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, άρχισε την Τρίτη στο 3μελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων, η δίκη για την εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε το Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδας, στις 2 Ιουλίου του 2024.

Στο εδώλιο βρέθηκαν 10 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ένας βαρυποινίτης με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, ένας αστυνομικός, 3 σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Σταυρακίου Ιωαννίνων και επίσης ένας κρατούμενος, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν και τους 10 είναι κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπλα, δωροδοκία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, ψευδή βεβαίωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για μετανάστευση και εισαγωγή κινητών τηλεφώνων σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Η ακροαματική διαδικασία στη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης άρχισε με τις καταθέσεις δύο αστυνομικών της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είπαν πως αφορμή για την διερεύνηση της υπόθεσης στάθηκε ένα email από ανώνυμο αποστολέα, που έφτασε στην υπηρεσία και στο οποίο γινόταν αναφορά σε παράνομες δραστηριότητες στις φυλακές Σταυρακίου. Ακολούθησαν νόμιμες επισυνδέσεις, παρακολουθήσεις και φυσική επιτήρηση των προσώπων που κατηγορούνται.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, Ε.P, Γιώργος Νικολακόπουλος και Θεανώ Νάκου, υποστήριξαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως ο εντολέας τους αρνείται τις κατηγορίες. Η κ. Νάκου, τόνισε πως «ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες. Ουδεμία δραστηριότητά του δεν έχει σχέση με πράξη εμπορίας ναρκωτικών. Πρόκειται για ακραία στοχοποίησή του από τις διωκτικές αρχές και αυθαίρετη σύνδεσή του με τους λοιπούς κατηγορουμένους - σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με το βαρύτατο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Νικολακόπουλος επισήμανε πως η ανώνυμη καταγγελία στο Εσωτερικών Υποθέσεων, προέρχεται από προστριβές και έριδες μεταξύ κρατουμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Ιωαννίνων.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού, Δημήτρης Μπούκας, μίλησε για ισχνές κατηγορίες που αγγίζουν τα όρια της φαντασίας, καθώς από τις έως τώρα καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας δεν αποδεικνύεται το μέγιστο κατηγοριών. Το δικαστήριο διεκόπη και θα συνεχιστεί την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου.