Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε.

Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 56 εκατ. ευρώ, μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 8, 12, 13, 49 και 50. Τζόκερ οι αριθμοί 2 και 4.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση των δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Opapstore App για κινητά εντός των καταστημάτων ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή), η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 το βράδυ.

Οι δε κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.