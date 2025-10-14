Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Πολύ μεγάλη κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 56 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 19:00.

Ο κάθε παίκτης μπορεί να συμμετέχει σε έως και 50 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 50 αριθμοί στο πάνω πεδίο & 2 από 12 αριθμοί στο κάτω πεδίο, για 1 κλήρωση) είναι 2,50€.