Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου γίνεται όπως κάθε Τρίτη στις 19:00 και μεταδίδεται live από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Στην αποψινή 41η κλήρωση, το Λαϊκό Λαχείο «χαρίζει» 2.000.000 ευρώ στον παίκτη που θα έχει τον τυχερό λαχνό.

Στην προηγούμενη 40η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 43726, σειρά η 8η και στοιχείο το Ε.

Από την πρόσθετη κλήρωση προέκυψε ο αριθμός 86. Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείτο από τον αριθμό 43726, στην 8η , 9η και 7η σειρά και κέρδισε συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ. Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε χρηματοδότηση του μεγάλου λαχνού και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Ε του πρώτου λαχνού κέρδισε 200.000 ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανήλθαν σε 250.000 ευρώ.