Σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσαν δυο καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών, για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Συνολική ποινή κάθειρξης 93 χρόνια και χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών, είχε καταδικαστεί 46χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της 10ης Οκτωβρίου μετά από έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσαν δυο καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών και συνολική χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών, κατά από το 2013 ως το 2015.

Ο 46χρονος θεωρείται μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας μεταναστών, οι οποίοι δεν έχουν έγγραφα παραμονής και τους οποίους μετέφεραν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στα δάπεδα φορτηγών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.