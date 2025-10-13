Έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες άρσης του καθεστώτος ασύλου του από την περασμένη Πέμπτη.

Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για απείθεια, καταδικάστηκε ο 19χρονος Ιρακινός, ο οποίος συνελήφθη για έκτη φορά την περασμένη Πέμπτη στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθηνας έδειξε μάλιστα το δρόμο για τη φυλακή στον 19χρονο καθως αποφάσισε τη μερική έκτιση της ποινής των τριών μηνών που του επιβλήθηκε.

Τι είπε στην απολογία του ο 19χρονος

«Κοιμόμουν στο μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και ο αστυνομικός μου είπε να σηκωθώ. Του είπα δεν σηκώνομαι και με έβρισε, με έσπρωξε. Δεν μου ζήτησαν να με ελέγξουν καθόλου», υποστήριξε στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

Για τον 19χρονο έχει εκδοθεί ανακοίνωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου του από την περασμένη Πέμπτη.

