Η ανάρτησή της μετά την εξαγγελία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τη δήλωσή του σχετικά με τη μεταφορά της ευθύνης φύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Καρυστιανού κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι, με τη στάση και τις δηλώσεις του, «έσβησε και την τελευταία ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα». Όπως υποστηρίζει, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται «θυμωμένος και φανερά αγχωμένος» μετά τη δικαστική αποδοχή του αιτήματος για εκταφές των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου θέτει, παράλληλα, το ερώτημα:



«Πώς μπορεί κάποιος να παρομοιάσει αυτή την ύστατη πράξη – που στοχεύει στο Δίκαιο και την Αλήθεια – με τσαντίρια και άστοχες εκδηλώσεις, αν δεν έχει χάσει κάθε ίχνος ενσυναίσθησης και σεβασμού προς τη δημοκρατία;», αναφερόμενη στην πρόσφατη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος.

