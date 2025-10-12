Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τους ανήλικους στο νοσοκομείο.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βώλακα Δράμας από το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10), προκαλώντας τον θάνατο ενός 14χρονου και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανηλίκων.

Όλα συνέβησαν, όπως αναφέρει το alpha-news.gr, όταν τα τέσσερα αγόρια που κατοικούν στην περιοχή πήραν αγροτικό όχημα και οδηγούσαν τους δρόμους του χωριού.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία ο 14χρονος οδηγός και να τραυματιστούν οι υπόλοιποι συνεπιβάτες.