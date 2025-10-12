Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τηλεφώνημα που έγινε την ώρα του φονικού από τον χώρο του κάμπινγκ.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα μηχανάκι με δύο άτομα να φτάνει στην περιοχή, λίγο πριν από τη δολοφονία.

Όπως εκτιμάται, ο φερόμενος ως συνεργός ενδέχεται να αποβιβάστηκε σε κάποιο σημείο κοντά στο κάμπινγκ και να απομακρύνθηκε πεζός ενώ ο δράστης συνέχισε μόνος του με το δίκυκλο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βίντεο και έχουν ξεκινήσει να ακολουθούν τη διαδρομή ανάποδα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν από ποιο σημείο ξεκίνησαν οι δύο άνδρες και πώς έφτασαν στη Φοινικούντα.

Μυστήριο με τη διαθήκη

Ο 68χρονος, στη διαθήκη του, μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον ανιψιό του. Τον περιγράφει ως ένα «πολύ καλό και εργατικό παιδί» και εξηγεί ότι ο κίνδυνος που διέτρεχε για τη ζωή του, τον έκανε να αλλάξει τη διαθήκη και να εξαιρέσει από αυτήν κάποιους.

Ο 68χρονος αφήνει ακόμη 8,5 στρέμματα κοντά στην παραλία στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε. Εκτός περιουσίας αφήνει την αδερφή του, καθώς και την ανιψιά του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αστυνομικές Αρχές φαίνεται πως έχουν στη διάθεσή τους την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί το 2024 και ζήτησαν να επισπευστεί το άνοιγμά της, καθώς εκτιμάται ότι ίσως βοηθήσει τις Αρχές στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddgd9rmg8hs9?integrationId=40599y14juihe6ly}