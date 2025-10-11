Υπάρχουν ενδείξεις ότι κινήθηκε μέχρι και την Αθήνα, με τις Αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τόσο τον ίδιο όσο και το όχημα.

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης.

Τα λάθη του δράστη φαίνεται πως οδηγούν τις Αρχές όλο και πιο κοντά στη σύλληψή του.

Ειδικότερα, χρησιμοποίησε το δικό του μηχανάκι, διανύοντας 440 χλμ. από τη Φοινικούντα στην Αθήνα και περνώντας από δεκάδες κάμερες που τον έχουν καταγράψει και εκτέλεσε τα θύματα μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Το δρομολόγιο μέχρι την Αθήνα

Οι ερευνητές επικεντρώνονται στη διαδρομή διαφυγής του δράστη, ο οποίος εγκατέλειψε το κάμπινγκ με σκούτερ.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν το δρομολόγιο και ξέρουν ότι φεύγοντας από τη Φοινικούντα το βράδυ της περασμένης Κυριακής πέρασε από Κυπαρισσία, Πύργο, Πάτρα, Κόρινθο, μέχρι να φτάσει στην Αθήνα.

Οι Αρχές προσπαθούν να δουν το σημείο στο οποίο άφησε το σκούτερ, πιστεύοντας ότι αν καταφέρουν να εντοπίσουν το δίκυκλο, θα φτάσουν και στην ταυτότητα του δράστη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο οποίος είχε αλλάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, ένα στοιχείο που φαίνεται να σχετίζεται με το κίνητρο του εγκλήματος.

