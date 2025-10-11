«Ο κόσμος αλλάζει όταν τον φαντάζεσαι ελεύθερο».

Η Νεολαία της Νέας Αριστεράς διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ της, στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου στο Άλσος Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω, τρεις μέρες γεμάτες μουσική, πολιτική, συνάντηση και έμπνευση.

«Σε μια εποχή που η κυβέρνηση προσπαθεί να φιμώσει τη νέα γενιά, το φεστιβάλ της Νεολαίας γίνεται χώρος ελευθερίας και δημιουργίας, όπου η τέχνη συναντά την πολιτική και η συλλογικότητα γίνεται πράξη αντίστασης και ελπίδας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πολιτικές Εκδηλώσεις

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου – «Στη Γάζα χτυπάει η καρδιά του κόσμου»

Με τον Μουσταφά Μπαργούτι, Γενικό Γραμματέα της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, και παρέμβαση του Αλέξη Χαρίτση, Προέδρου της Νέας Αριστεράς.

Συμμετέχουν: Πέτη Πέρκα, Στρατής Αγγελής, Βιβή Κεφαλά, Σωτήρης Λαπιέρης.

Συντονίζει η Μαρίζα Γιαννούλη.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου – «Ο κόσμος στην εποχή του Τραμπ και η απάντηση της Αριστεράς»

Με τους Γαβριήλ Σακελλαρίδη, Θανάση Καμπαγιάννη, Marga Ferre, Κωστή Παπαϊωάννου και Αναστασία Σταυροπούλου.

Συντονίζει η Μαρία Γεωργακοπούλου.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου – «Ενάντια στη συγκάλυψη – Διαρκής αγώνας για οξυγόνο»

Με τους Θοδωρή Ελευθεριάδη, Ξενοφώντα Κοντιάδη, Γιώργο Λυκοπάντη και Ευρυδίκη Μπερσή.

Συντονίζει η Αγγελική Λυτρίβη.

Μουσικό και Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Το φεστιβάλ ανοίγει με τον Δημήτρη Μυστακίδη, ακολουθεί ένα εκρηκτικό παραδοσιακό γλέντι με τους Banda Entopica, σε ρυθμούς Balkan και χάλκινων πνευστών που σμίγουν τις μουσικές των λαών και η βραδιά κορυφώνεται με ένα λαϊκό και ρεμπέτικο σύνολο από την Κατερίνα Γεωργακοπούλου, τον Χάρη Καφέτση, τον Ιάσονα Παππούλη, τον Χρήστο Τσινάλη και τον Φίλιππο Πουρπουτίδη - μια γιορτή που ενώνει γενιές και παραδόσεις.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Ο Παντελής από τα Καλογεράκια ανοίγει τη βραδιά με μια ποιητική συναυλία που μας ταξιδεύει από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ενώ η Νεφέλη Φασούλη φέρνει στη σκηνή την ξεχωριστή της ενέργεια, συνδυάζοντας σύγχρονο ήχο και παράδοση και το βράδυ ολοκληρώνεται με το Ξέφραγο Αμπέλι, σε ένα νησιώτικο γλέντι γεμάτο καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Η Μάρθα Φριντζήλα συνεχίζει να εμπνέει με το πολυδιάστατο μουσικό της έργο, προτού οι Kadinelia φέρουν στη σκηνή το εκρηκτικό μείγμα ψυχεδελικού folk που τους καθιέρωσε. Το φεστιβάλ φτάνει στο τέλος με ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, με τους Αντώνη και Θανάση Γκινοσάτη, τον Χάρη Καψοκέφαλο, τον Βασίλη Αντωνίου και τον Παναγιώτη Κορωναίο - μια μεγάλη μουσική υπόσχεση για το αύριο.

«Το Reclaim Festival της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς είναι μια τριήμερη γιορτή ελευθερίας, πολιτικής και πολιτισμού, ένας ανοιχτός χώρος όπου η τέχνη, η συλλογικότητα και η πολιτική φαντασία συναντιούνται. Γιατί ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν τον φαντάζεσαι ελεύθερο» καταλήγει η ανακοίνωση.