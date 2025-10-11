Για ένα τετραήμερο, η Αθήνα φιλοξένησε περισσότερους από 350 επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Με τη συμμετοχή σπουδαίων δημιουργών από όλο τον κόσμο, ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το The Owl Workshop & Industry Days 2025, που διοργάνωσε το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Αθήνας. Από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου 2025, η ελληνική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για τον διεθνή κινηματογράφο και την τηλεόραση, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε: «Η φετινή επιτυχία του The Owl αποδεικνύει ότι η Αθήνα κερδίζει επάξια τη θέση της στον διεθνή χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών. Στηρίζουμε ταλέντα που ονειρεύονται και τολμούν. Φέτος, αυξήσαμε τους συμμετέχοντες σεναριογράφους ενισχύοντας το ελληνικό στοιχείο και τις διεθνείς συμπαραγωγές. Επαγγελματίες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τη Σκανδιναβία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Αφρική συναντούν εδώ τους Έλληνες δημιουργούς, χτίζουν γέφυρες συνεργασίας και νέες συμπαραγωγές. Ταυτόχρονα, με τα ανοιχτά masterclasses στο κοινό, δείχνουμε έμπρακτα ότι ο πολιτισμός είναι δικαίωμα όλων».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ιωάννης Γεώργιζας, σημείωσε: «Το The Owl έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό που συνδέει τη νέα γενιά δημιουργών με την παγκόσμια αγορά. Η φετινή διοργάνωση απέδειξε πόσο ζωντανό είναι το ενδιαφέρον για την Αθήνα – όχι μόνο ως σκηνικό γυρισμάτων, αλλά και ως σημείο συνάντησης ιδεών, τεχνογνωσίας και επαγγελματικών ευκαιριών. Επενδύουμε στη γνώση και τις συνέργειες που γεννά η δημιουργική οικονομία. Οι συμμετέχοντες έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις για την επαγγελματική οργάνωση και τη φιλοξενία της πόλης».

Από τη Σκανδιναβία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία - Συμμετοχές από όλο τον κόσμο

Φέτος, στην τέταρτη συνεχόμενη χρονιά του, το The Owl Workshop & Industry Days επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως θεσμός που συνδέει την πόλη με τη διεθνή δημιουργική κοινότητα. Τα στελέχη του Athens Film Office υποδέχθηκαν στην Αθήνα 25 σεναριογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα εντατικό πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίου με τη καθοδήγηση διεθνών μεντόρων. Παράλληλα, το Industry Days στην Αίγλη Ζαππείου, στις 6 και 7 Οκτωβρίου, αποτέλεσε το σημείο συνάντησης περισσότερων από 350 παραγωγών, δημιουργών, χρηματοδοτών και decision-makers της παγκόσμιας οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε pitching events, πάνελ, masterclasses και στοχευμένα matchmaking sessions, που οδήγησαν σε προοπτικές διεθνών συνεργασιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα masterclasses των Michael Colleary (Face/Off, Lara Croft: Tomb Raider, Professionals) και Arty Papageorgiou (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, The Sorrows, The Hunt for Gollum) τα οποία -με ελεύθερη είσοδο- προσέλκυσαν επαγγελματίες, φοιτητές και λάτρεις του κινηματογράφου, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πόλη που εμπνέει τη δημιουργικότητα και ενθαρρύνει τον διάλογο γύρω από τη σύγχρονη αφήγηση.

Οι διεθνείς συμμετέχοντες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το υψηλό επίπεδο των συναντήσεων και για τη δημιουργική ατμόσφαιρα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, αναγνωρίζοντας το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων ως έναν αξιόπιστο και ουσιαστικό φορέα υποστήριξης της διεθνούς οπτικοακουστικής κοινότητας.

Το The Owl Workshop & Industry Days πραγματοποιήθηκε, με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Οι ιστορίες που ξεχώρισαν – Τα βραβεία του φετινού The Owl

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τη βράβευση των νικητών που συμμετείχαν στο The Owl την περίοδο 2024 – 2025. Το βραβείο για το καλύτερο κινηματογραφικό σενάριο δόθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Αθήνας Ιωάννη Γεώργιζα στην Madeleine Parry για την ταινία «Ελευθερία» και το αντίστοιχο βραβείο για το καλύτερο τηλεοπτικό σενάριο δόθηκε από τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, στην Rachel Flowerday για την ταινία «Demeter».