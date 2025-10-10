Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 46 εκατ. ευρώ κλήρωσε πριν από λίγο το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 4, 5, 24, 31 και 41. Τζόκερ οι αριθμοί 3 και 12.

Σημειώνεται ότι εκτός από την Ομαδική Επιλογή οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν και την Τυχαία Επιλογή.

Ειδικότερα,

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

α. Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με:

-τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

-2 αριθμούς (από το πεδίο των 12)

β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 (από το πεδίο των 50), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

-τυχαία επιλογή αριθμών από το πάνω πεδίο (1-50), πλήθους ίσου με την επιλογή και

-2 τυχαίους αριθμούς απο το κάτω πεδίο (1-12).

γ. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (από το πεδίο των 12), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

-τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

-πλήθος τυχαίων αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) ίσο με την επιλογή

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1

δ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 από το πεδίο των 50 (π.χ. 8) και έναν αριθμό στο πεδίο των 12 αριθμών μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

- τυχαία επιλογή 15 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

-3 τυχαίους αριθμούς (από το κάτω πεδίο των 12)

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1

ε. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν κωδικό Τυποποιημένου Συστήματος (π.χ. 12) και έναν αριθμό από το πεδίο των 12 μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα σύστημα με:

-τυχαία επιλογή 15 αριθμών (1-50) και

-3 τυχαίους αριθμούς Eurojackpot (1-12)

Σημείωση: O επιλεγμένος αριθμός (από το πεδίο των 12) δηλώνει πλήθος επιθυμητών αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) και όχι συγκεκριμένο αριθμό.