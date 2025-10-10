Στο οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας,, καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές της 29χρονης γυναίκας.

Ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ηλιοπούλου στην Πάτρα, τον Νοέμβριο του 2024, παρουσίασε η ΕΡΤ, τη στιγμή που στα δικαστήρια της Αμαλιάδας ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο πρώην σύντροφό της.

Η Γαρυφαλλιά φαίνεται να βγαίνει από ξενοδοχείο της παραλιακής ζώνης της Πάτρας και να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ, λίγα λεπτά πριν δεχθεί την επίθεση του συντρόφου της. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Το χρονικό της επίθεσης

Το βίντεο καταγράφει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Στις 00:07, η Γαρυφαλλιά φτάνει στο ξενοδοχείο. Λίγο αργότερα καταφθάνει και ο 50χρονος σύντροφός της. Εκείνος αποχωρεί πρώτος, ενώ λίγα λεπτά μετά βγαίνει και η ίδια, κοιτάζοντας διακριτικά γύρω της, προφανώς ανήσυχη. Προχωρά προς την έξοδο του πάρκινγκ, όπου εμφανίζεται ο κατηγορούμενος. Οι δυο τους συνομιλούν για λίγο και στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα σταθμευμένο λεωφορείο, εκτός πεδίου της κάμερας.

Όταν επανεμφανίζεται στο πλάνο, η Γαρυφαλλιά έχει ήδη δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο και καταρρέει αναίσθητη στο έδαφος. Ο δράστης φαίνεται να προσπαθεί να τη συνεφέρει και ζητά βοήθεια από έναν περαστικό, προκειμένου να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες δηλώσεις και η έρευνα

Αρχικά, ο κατηγορούμενος υποστήριξε στους συγγενείς της ότι βρήκε τη γυναίκα τραυματισμένη και κάλεσε βοήθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα και τα στοιχεία της ανάκρισης, το ζευγάρι είχε προηγουμένως έντονο καβγά.

Η Γαρυφαλλιά είχε μεταβεί στο ξενοδοχείο για να περάσει τη νύχτα μακριά του, αλλά εκείνος την ακολούθησε. Η αντιπαράθεση που ακολούθησε κατέληξε σε βίαιη επίθεση — ο δράστης φέρεται να τη χτύπησε με κλωτσιά στο κεφάλι, προκαλώντας της βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Η οικογένειά της προχώρησε στη δωρεά των οργάνων της, δίνοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Σε εξέλιξη η δίκη

Το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αμαλιάδας η δίκη του 50χρονου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, κατέθεσαν συγγενείς του θύματος, περιγράφοντας τη δύσκολη σχέση της Γαρυφαλλιάς με τον κατηγορούμενο. Μαρτυρία έδωσε και ο αστυνομικός που έφτασε πρώτος στο σημείο, έξω από το ξενοδοχείο όπου η 29χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.