Η ιστιοπλοϊκή κατασκήνωση που έγραψε τη δική της ιστορία στη Σαλαμίνα αποκαλύπτεται μέσα από μια εναέρια video drone ξενάγηση.

Μέσα στα πεύκα της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, εκεί όπου το φως μπλέκει με τη θαλασσινή αύρα, στέκει σιωπηλό ένα κομμάτι της ναυταθλητικής μας ιστορίας. Το drone video του Michael Miller μας προσ(κ)αλεί να γνωρίσουμε την πρώτη άγνωστη ιστιοπλοϊκή κατασκήνωση της χώρας.

Εκεί όπου η θάλασσα φύλαξε τις αναμνήσεις των παιδιών της

Ο λόγος για την κατασκήνωση της Χ.Α.Ν. Αθηνών που δημιουργήθηκε το 1936 και αποτέλεσε για πολλά χρόνια ένα «σχολείο» όπου παιδιά έμαθαν να αγαπούν τη θάλασσα, να δαμάζουν τον άνεμο και να κυβερνούν τα πρώτα τους σκαριά.

Για δεκαετίες, η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν. Αθηνών έσφυζε από φωνές, τραγούδια και παιχνίδια. Τα καΐκια έπλεαν στον ήλιο, τα γέλια αντηχούσαν στο δάσος και κάθε απόγευμα η θάλασσα γινόταν καθρέφτης των ονείρων των παιδιών.

Σήμερα, τα κτίρια έχουν σωπάσει. Οι τοίχοι, γεμάτοι συνθήματα και σκιές, θυμίζουν τις ιστορίες που κάποτε ζωντάνευαν εδώ. Το drone πετά πάνω από τον χώρο, αποκαλύπτοντας τη γοητεία του ξεχασμένου — έναν τόπο που δεν χάθηκε, απλώς περιμένει να τον θυμηθούμε ξανά.

{https://www.youtube.com/watch?v=Up0hc7PVAdY}



