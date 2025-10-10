Αλλάζει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ο καιρός, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται καθώς επεκτείνεται ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων προς τη χώρα μας. Οπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναπτύσσεται ένας εμποδισμός ο οποίος δεν επιτρέπει στις κακοκαιρίες να έρθουν στη χώρα μας.

Επομένως η καλοκαιρία θα κυριαρχήσει τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας με πολύ καλές θερμοκρασίες, ίσως και πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες, οι οποίοι θα κυριαρχήσουν αύριο και μεθαύριος προς το νότιο και κεντρικό Αιγαίο.

Σήμερα, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κάποιες συννεφιές προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι σήμερα δεν θα προβληματίζουν μόνο προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πέφτει αρκετά ο υδράργυρος κατά τη διάρκεια των πρωινών και απογευματινών ωρών. Η ψύχρα και το κρύο τις συγκεκριμένες χρονικές στιγμές θα είναι αρκετή.

Πολύ καλά τα μεσημέρια και τα απογεύματα καθώς ο καιρός θα είναι πολύ καλός και θερμοκρασιακά αλλά και από κατάσταση ουράνιου θόλου.

Στη Θεσσαλονίκη, καλές οι καιρικές συνθήκες με λίγο κρύο, θα ενισχυθεί το απόγευμα και ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddecpz0limn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο καιρός τις επόμενες ημέρς

Οι επόμενες ημέρες δεν έχουν να παρατηρήσουμε κάτι το αξιόλογο, εκτός από συννεφιές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδαα.

Θα έχουμε τους βοριάδες οι οποίοι θα προσεγγίσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ τόσο αύριο όσο και μεθαύριο.

Αυτός ο βοριάς θα σχηματίζει κάποια σύννεφα για να δώσει κάποιες ασθενείς βροχές (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική».

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες για να πάμε κοντά στα μέσα της επόμενης εβδομάδας που περιμένουμε ένα κύμα κακοκαιρίας να οργανωθεί και να κινηθεί προς τη χώρα μας και να μας δώσει βροχές και πιο φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο».