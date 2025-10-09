Με απίστευτη βιαιότητα ο άντρας κάρφωσε στο πρόσωπο και τα μάτια με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του, με «πλούσιο» ποινικό βιογραφικό ο δράστης.

Μάχη να σώσει την όρασή της δίνει η 39χρονη έγκυος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από άγρια επίθεση με πιρούνι που δέχθηκε από τον σύζυγό της. Η γυναίκα ξέφυγε από την μανία του και με αίματα κατέφυγε στο νοσοκομείο έχοντας περισσότερα από 100 τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο και τα μάτια. Όλα συνέβησαν ξημερώματα Τρίτης στην περιοχή Ελληνορώσων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε: «Ήρθε αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο από πιρούνι. Τα μάτια της ήταν σε πολύ κακή κατάσταση». Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να σώσουν την όρασή της, ενώ η 39χρονη παραμένει νοσηλευόμενη σε σταθερή κατάσταση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση της όρασής της και την προστασία της εγκυμοσύνης.

Όπως τόνισε ο κ. Γιαννάκος «Έτρεχε το αίμα ποτάμι όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η έγκυος. Στο δεξί μάτι υπάρχει πρόβλημα». Τονίζεται δε, ότι το έμβρυο δεν κινδυνεύει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 39χρονη υποβλήθηκε χθες σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και στα δυο της μάτια. «Από το ένα μάτι βλέπει και το άλλο είναι κλειστό», τονίζουν πηγές του Νοσοκομείου για την τιτάνια μάχη για να μην χάσει την όρασή της.

Επίθεση σε έγκυο με πιρούνι – Σοκαρισμένοι οι γιατροί από τη βιαιότητα

«Προσήλθε μέσα στα αίματα, τραυματισμένη από πιρούνι από τον σύντροφό της. Χθες έγινε και το χειρουργείο. Σήμερα το πρωί από το ένα μάτι άρχισε να βλέπει, το άλλο μάτι είναι κλειστό, δεν ξέρουμε τι θα απογίνει. Το πρόσωπό της είναι γεμάτο σημάδια από το πιρούνι, έχει δαγκωματιές στα χέρια. Σε λίγες μέρες θα πάρει εξιτήριο» είπε στον Alpha ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικόν.

Στον ανακριτή για κακούργημα ο ο δράστης

Ο 43χρονος γεωργιανής καταγωγής σύζυγος της γυναίκα ςαμέσως μετά την επίθεση, εγκατέλειψε το σπίτι και εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες μέσα στα όρια του αυτοφώρου και τελικά τον εντόπισαν, στην Αγία Παρασκευή. Η σύλληψή του έγινε βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τα πλημμελήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Ο 43χρονος Γεωργιανος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Με «πλούσιο» ποινικό παρελθόν ο 43χρονος σύζυγος

Στο νοσοκομείο, η εικόνα της γυναίκας σόκαρε τους γιατρούς, που χρειάστηκαν να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση για να σώσουν τα μάτια της. Η 39χρονη βλέπει πλέον ελάχιστα από το αριστερό μάτι, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες να αποκατασταθεί και η όραση στο δεξί. Σύμφωνα με γείτονες και πρόσωπα που γνώριζαν τον 43χρονο, πρόκειται για άτομο με πλούσιο ποινικό παρελθόν, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και έχει ιστορικό βίας τόσο κατά της πρώην συζύγου του όσο και της ανήλικης κόρης του.

Ένας γείτονας περιγράφει: «Την πρώτη του γυναίκα την ξέρω πολύ καλά. Και η κόρη του την οποία χτυπούσε, αναγκάστηκε η μάνα της να τη φυγαδεύσει στη Γεωργία με τη γιαγιά της». Στο «βιογραφικό» του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων επιθέσεις κατά αστυνομικών κατά τη διάρκεια σύλληψης, όταν του φορούσαν χειροπέδες. Συνολικά 12 συλλήψεις μέσα σε 13 χρόνια, με τις Αρχές να τον γνωρίζουν από το 2012. Βίαιες συμπεριφορές απέναντι στην πρώην σύζυγο και την ανήλικη κόρη του.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος αρχίζει να απασχολεί από τις 26 Αυγούστου 2012, όταν συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση. Αφήνεται ελεύθερος και στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 συλλαμβάνεται για κλοπή, καθώς κατηγορήθηκε για εμπλοκή σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες. Στις 15 Ιουλίου 2019 συλλαμβάνεται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης. Έκτοτε, απασχολεί τις Αρχές για το γεγονός ότι έπινε και έπιανε το τιμόνι, με ορισμένες συλλήψεις να είναι επεισοδιακές, όπως σε μία που έφτυνε και έβριζε τους αστυνομικούς. Συγκεκριμένα, συλλαμβάνεται στις 2 Ιανουαρίου 2021 πάλι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης. Το ίδιο συμβαίνει και στις 22 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, όπου συνελήφθη πάλι για τον ίδιο λόγο. Στις 5 Αυγούστου 2021 συλλαμβάνεται για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο, ενώ στις 5 Ιανουαρίου 2023 έγιναν ενέργειες από την αστυνομία για εκούσια νοσηλεία του, εφόσον ο ίδιος υπό την επήρεια αλκοόλ είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Εντούτοις, αφήνεται πάλι ελεύθερος και από το 2023 έως το 2025 συλλαμβάνεται άλλες τρεις φορές για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

