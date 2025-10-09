Το εργασιακό νομοσχέδιο βγάζει ξανά στους δρόμους τους εργαζόμενους.

Νέα πανελλαδική απεργία προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίζεται μία ημέρα μετά. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους στην απεργία, όπου δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να δώσουν ηχηρό «παρών».

Στην απεργία θα συμμετάσχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας που θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 11:00.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΚΑ, «το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Ανάλογη απόφαση έλαβε και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, που θα συμμετάσχει στην απεργία.

Καθόρισε απεργιακές συγκεντρώσεις στις 14 Οκτωβρίου ως εξής: Στην Χαλκίδα, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων. Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία. Στο Μαντούδι, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία.

Κάλεσμα συμμετοχής στην πανεργατική απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη απευθύνει και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο, τονίζοντας πως «το νομοσχέδιο της αποκτήνωσης απορρίπτεται!» και απαιτώντας «7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς!».

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του αντεργατικού νομοσχεδίου, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία, μετατρέποντας τον εργαζόμενο του 21ου αιώνα σε εργάτη χωρίς δικαιώματα και ζωή.

Δίνουμε συνέχεια στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου, ενάντια στο λεγόμενο «ευέλικτο ωράριο», που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης.

Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, επιλέγει να νομοθετήσει την πολυεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς.

Παραμένουν κυρίαρχα τα αιτήματά μας για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές - Κατάργηση της εισφοράς 2% - Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή — δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00πμ, στο Σύνταγμα.

«Κλείδωσε» η συμμετοχή δασκάλων και καθηγητών

Η εκπαιδευτική κοινότητα ετοιμάζεται να κατέβει ξανά στο δρόμο και να απεργήσει, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στο ωράριο και την προστασία των εργαζομένων. ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους σε 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή ενώ στις 15 του μήνα το νομοσχέδιο κατατίθεται προς ψήφιση.

Δάσκαλοι και καθηγητές όπως και στην προηγούμενη απεργία της 1ης Οκτώβρη αναμένεται να δώσουν ηχηρό «παρών» κάτω από την ομπρέλα της ΑΔΕΔΥ στην κινητοποίηση και στο συλλαλητήριο αντιδρώντας στις προωθούμενες αλλαγές του νομοσχέδιου που φέρνουν τα πάνω κάτω στο εργασιακό πεδίο. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να διατηρηθεί το 8ωρο, να μην υπονομευθεί η προστασία των εργαζομένων και να εξασφαλιστεί η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής. Η κινητοποίηση της Τρίτης αποτελεί ένα ηχηρό «όχι» σε οποιαδήποτε απόπειρα εργασιακής εξατομίκευσης και υπερφόρτωσης των εκπαιδευτικών.