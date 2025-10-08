Ο Παύλος Ασλανίδης αναφέρθηκε σε σωρεία παραλείψεων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Ντροπή για τη Δικαιοσύνη» χαρακτήρισε ο Παύλος Ασλανίδης τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και τους συγγενείς τους, ζητώντας την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της παράβασης καθήκοντος, για την οποία ελέγχεται ποινικά, για το αποκαλούμενο «μπάζωμα», ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος.

Καταθέτοντας σήμερα στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια, ο Παύλος Ασλανίδης — ο οποίος έχει χάσει τον γιο του, Δημήτρη — αναφέρθηκε σε σωρεία παραλείψεων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ο Παύλος Ασλανίδης έχει ήδη, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη, υποβάλει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλώνοντας παρών — όπως και άλλοι συγγενείς θυμάτων — και σε αυτή την ανακριτική έρευνα.

Μετά το τέλος της κατάθεσής του, δήλωσε μεταξύ άλλων «Αυτό που θέλουμε όλοι, και οι υπόλοιποι συγγενείς, είναι να πάει σε κακούργημα ο κ. Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν σε αυτή την πράξη που αλλοίωσε τον χώρο. Αφαιρέθηκαν πολλά στοιχεία· βρήκαν μετά από μήνες στο Κουλούρι και σε ένα άλλο οικόπεδο, αδήλωτα, οστά από τους επιβάτες. Κάποια ταυτοποιήθηκαν από κάποιες κοπέλες.

Και μετά από όλα αυτά, είχαμε πολλές υπόνοιες για το τι μας δόθηκε, ως γονείς.

Για αυτό και ζήτησα, τον Νοέμβριο του 2024, το πρώτο αίτημα για εκταφή· απορρίφθηκε από τον ανακριτή. Πήγαμε στο δικαστικό συμβούλιο — απορρίφθηκε ξανά. Κάναμε δεύτερο αίτημα, φέτος, τον Μάρτιο του 2025.

Δεν δηλώσαμε ποτέ ότι ψάχνουμε ξυλόλιο στα οστά των παιδιών μας· αυτό που ψάχνουμε είναι αυτό που δεν έγινε από την αρχή: ιατροδικαστές που παραβίασαν κάθε πρωτόκολλο, δεν έγιναν βιοχημικές εξετάσεις — και ζητούσαμε μόνο αυτό, συν να γίνει ταυτοποίηση.»

Απαντώντας στην ερώτηση αν η εισαγγελική εντολή αποτελεί δικαίωση, απάντησε «Έπρεπε να περάσουν 30 μήνες για να γίνει αυτό που δεν έγινε από την πρώτη στιγμή από τους ιατροδικαστές; Ή να είναι ένας άνθρωπος 23 μέρες ξαπλωμένος στα τσιμέντα στο Σύνταγμα για να γίνει αυτό;

Αυτό είναι ντροπή για τη Δικαιοσύνη, που δεν προστάτεψε τους δολοφονημένους στα Τέμπη».