Οι κάτοικοι έσβησαν τη φωτιά. Ολοσχερής η καταστροφή.

Καταστροφές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, λίγο μετά τις 13:00, σε οικισμό δίπλα στον Λέντα του Δήμου Φαιστού Κρήτης, αφήνοντας πίσω της στάχτη και ερείπια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη ταβέρνα.

Δωμάτια και ταβέρνα κάηκαν ολοσχερώς. Οι φλόγες έφτασαν και σε γειτονικά χωράφια, καίγοντας ξερά χόρτα, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή, οι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν, ρίχνοντας νερό και χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για να περιορίσουν τη φωτιά, πριν καν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - εννέα οχήματα με 20 πυροσβέστες - και κατάφεραν να τη σβήσουν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα προς το παρόν.

