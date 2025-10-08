Η ανακοίνωση της εταιρίας για τα όσα είπε για την απομάκρυνσή του.

Η Neuropublic η εταιρεία που κατηγόρησε ο Γρηγόρης Βάρρας ότι ζήτησε από τον Μάκη Βορίδη την απομάκρυνση του πρώτου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε ψεύδη τα όσα είπε στην εξεταστική.

Ο πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίστηκε οτι αποπέμφθηκε από την neuropublic και την ΓΑΙΑ Eπιχειρείν με εκτελεστή τον Βορίδη κάτι που και ο πρώην υπουργός με ανάρτησή του διέψευσε.

Η Neuropublic στην ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για συκοφαντίες και προαναγγέλλει πως θα κινηθεί νομικά κατά του Γρ. Βάρρα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η NEUROPUBLIC A.E. δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι πρόσφατες αναφορές και ισχυρισμοί του καθηγητή κ. Γρηγόρη Βάρρα για την εταιρεία μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν τόσο στο έγγραφο «Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ» -το οποίο εστάλη την 15/6/2025 προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιο Μυλωνάκη και κατετέθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 6/10/2025- όσο και στην ένορκη κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής στις 7/10/2025 είναι απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί.

Οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν καίρια και αναίτια τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της NEUROPUBLIC, η οποία δραστηριοποιείται επι σειρά ετών με διαφάνεια επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η εταιρεία θα αντικρούσει με πληρότητα και λεπτομέρεια όλους τους αναληθείς ισχυρισμούς του κ. Βάρρα κατά την εξέταση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην εξεταστική επιτροπή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περαιτέρω, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της βλάβης που προκαλούν οι εν λόγω συκοφαντικές αναφορές».