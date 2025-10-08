Το 2024, ο Δήμος παρουσίασε θετικό λειτουργικό ισοζύγιο και πλεόνασμα χρηματοδότησης, επίδοση που αναμένεται να διατηρηθεί και στα επόμενα έτη.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s πιστοποιεί τη συνετή δημοσιονομική πολιτική του Δήμου Αθηναίων και επιβεβαιώνει τη σταθερή του πορεία προς ένα οικονομικά βιώσιμο μέλλον.

Τον Μάρτιο 2025 η Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου Αθηναίων σε Baa3 με σταθερές προοπτικές. Τον Σεπτέμβριο του 2025, επανεξέτασε και επιβεβαίωσε αυτή την επενδυτική βαθμίδα, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα της Αθήνας ως πόλης με χρηστή οικονομική διαχείριση, ισχυρή ανθεκτικότητα και σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η αναβάθμιση βασίζεται στη συνεχή δημοσιονομική πρόοδο που επιτυγχάνει η Αθήνα ως διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας, καθώς και στα αυξημένα φορολογικά έσοδα, τα οποία αντικατοπτρίζουν την αναπτυσσόμενη τοπική οικονομία και την ενισχυμένη τουριστική δραστηριότητα, αναφέρει η ανακοίνωση του Δ. Αθηναίων.

Παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων είναι περιορισμένο - λόγω των επιλογών της Κεντρικής Διοίκησης - ο Δήμος Αθηναίων επιβραβεύεται για τη συνετή οικονομική διαχείριση, προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s επισημαίνει ότι οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι αντιμετωπίζονται ενεργά μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και σταθερές χρηματοδοτικές ροές, γεγονός που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή της πόλης, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.